Menschen mit Kerzen als leuchtendes Vorbild

„Bring them home“

Mit 10.000 Teilnehmern rechnete die Polizei am Donnerstag beim Lichtermeer auf dem Heldenplatz. 20.000 sind es geworden. Vielleicht auch, weil Landau ganz bewusst dem Slogan „Bring Them Home“, der derzeit rund um die Welt zur Freilassung der israelischen Geiseln in der Hand der Hamas skandiert wird, noch den Slogan „Yes We Care“ hinzufügte - als „leuchtendes Bekenntnis“, wie er meinte, nicht nur gegen Antisemitismus, sondern gegen jede Form von Terror, Gewalt und Hass.