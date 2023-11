Salzburgs harter Gang zum Klub der Stunde

Noch steckt die bittere 0:1-Heimniederlage gegen Inter Mailand in der Champions League den Bullen etwas in den Knochen. Der Blick geht aber dennoch schon wieder nach vorne, morgen (17) steht das letzte Bundesliga-Spiel vor der Länderspielpause auf dem Programm - die Mozartstädter gastieren bei der Wiener Austria. „Jetzt heißt es erholen und am Sonntag greifen wir wieder an“, sagte Elfmeter-Unglücksrabe Mads Bidstrup bereits am Mittwoch.