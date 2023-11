Der Pechvogel übernahm sofort Verantwortung

85 Minuten waren gespielt, als es in der Bullen-Arena mucksmäuschenstill wurde. Europameister Nicolo Barella hatte Salzburgs Mads Bidstrup an der Hand getroffen. Dort, wo es weh tut – nämlich im Strafraum der Heimmannschaft. Glücklich sah der der Däne, der erst im Sommer an die Salzach gezogen war, da ganz sicher nicht aus. Die Entscheidung des niederländischen Schiedsrichters Serdar Gözübüyük, den Elfmeter zu geben, ging völlig in Ordnung. Weltmeister Lautaro Martínez verwandelte souverän und stellte somit auch den knappen Sieg der Lombarden her.