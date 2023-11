Struber: „Legt mir das nicht als Ausrede aus“

Viel vorwerfen kann man Meister Salzburg nach der 0:1-Heimniederlage am vierten Gruppenspieltag der Champions League gegen Inter Mailand nicht. Die Mannschaft von Gerhard Struber warf alles rein, was in ihr steckte. Warum es dennoch zu keinem Punktgewinn reichte, analysierten der Coach und seine Spieler nach der Partie.