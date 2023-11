„Unprofessionell“: Willi stinksauer auf Dornauer!

Stadtparteien „irritiert“ über Schritte des Landes

Der Innsbrucker Stadtsenat hatte sich indes am Mittwoch mehrheitlich für die nötige Rückübertragung der Liegenschaft am Fennerareal im Zentrum der Landeshauptstadt von der Innsbrucker Immobilien GmbH (IIG) an die Stadt Innsbruck ausgesprochen. Ein notwendiger Gemeinderatsbeschluss für die Rückübertragung kam dann am Donnerstag aber nicht zustande, nachdem sich die Klubobleute darauf geeinigt hatten, den Punkt von der Tagesordnung zu nehmen. Die Parteien in Innsbruck seien „irritiert“ gewesen über die Schritte des Landes, begründete Willi am Freitag die Vorgangsweise. Man stehe aber weiter „Gewehr bei Fuß“. Sollte es notwendig sein und Dornauer die „Nachdenkpause“ beenden, könne man auch jederzeit einen Sondergemeinderat einberufen.