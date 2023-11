Causa MCI: Tiroler Opposition will Verträge sehen!

Dringliche Anfrage bei nächster Landtagssitzung

Wie man auf die nun kolportierten Kosten von 240 Millionen Euro komme, sei nicht nachvollziehbar, so die Parteienvertreter unisono. „Was ist in den letzten Monaten passiert?“, fragte Achhorner. Die Oppositionsparteien erinnerten auch daran, dass mit der Beauftragung eines Totalunternehmers das Risiko eigentlich auf diesen übergehen sollte. Auch deshalb wolle man sehen, was genau in den Verträgen festgehalten worden war.