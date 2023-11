Rauch an Ärzte: „Lasse mich nicht einschüchtern“

Impfen in Apotheken „scheiterte an Ärzteschaft“

„Das ist am Widerstand einer Interessensgruppe gescheitert, konkret der Ärzteschaft“, erläuterte Minister Johannes Rauch. Apothekerkammer-Präsidentin Ulrike Mursch-Edlmayr bedauerte ebenfalls, dass es noch nicht so weit ist. „Aber wir arbeiten dran“, beruhigte der Ressortchef. Er erklärte zudem, dass die Kritik der Ärzte an der Apothekengesetz-Novelle „nicht nachvollziehbar“ sei. Mursch-Edlmayr forderte, dass das Gesetz „erst gelesen werden sollte“ bevor man es kritisiere und sprach von „Falschinformationen“.