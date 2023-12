So geht souveränes Auftreten!

Die meisten rundherum sind bereits in Aufbruchsstimmung, und schon am Handychecken, als Mila sagt: „Ich fühle mich da gar nicht zuständig.“ - „Wie bitte?“ Der Social-Media-Experte ist perplex. Alle anderen blicken auf. „Das ist nicht mein Bereich“, ergänzte Mila. „Das hast du doch sonst auch immer gemacht!“, meint der Kollege in vorwurfsvollem Ton. Dann Mila mutig: „Ja, genau. Das war echt unaufmerksam von mir. Kein Wunder, dass ich kaum zu meinen eigenen Themen kam. Ich möchte das jetzt gern mal korrigieren. Delegiere das doch bitte an Stefan. Ist er nicht auch dafür eingestellt worden?"