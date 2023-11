Stoltenberg: „Auf Langstrecke vorbereitet sein“

Armeechef warnt vor Stellungskrieg

Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, General Walerij Saluschnyj, hatte in der vergangenen Woche erklärt, dass sich der Bodenkrieg in der Ukraine festgefahren habe. Er warnte in einem Beitrag für die britische Zeitschrift „Economist“ auch: „Ein Stellungskrieg dauert lange und birgt enorme Risiken für die Streitkräfte der Ukraine und für den Staat.“ Um die Oberhand zu gewinnen, bräuchte die Ukraine zuallererst die Lufthoheit, so Saluschnyi - und damit auch mehr westliche Unterstützung.