Die Arbeiterkammer fordert ein ordentliches Plus

Die neue Arbeiterkammer-Direktorin Eva King machte gleich einmal klar, was Sache ist: „Ein Drittel der Beschäftigten kommt mit dem Einkommen nicht mehr über die Runden!“ Ein durchschnittlicher Haushalt werde heuer durch die Teuerung mit 1400 Euro zusätzlich zur Kasse gebeten. Auf der anderen Seite hätten die börsennotierten Konzerne in Österreich 59 Prozent mehr Gewinn gemacht - nur kam davon bei den Arbeitnehmern bislang nichts an.