Diebesgut tauchte in Bulgarien wieder auf

Porsche Panamera hinter Pfändertunnel einkassiert
Steuerhinterziehung?
Im August 2025 hatten die Langfinger im Kleinwalsertal zugeschlagen und einen Pkw sowie mehrere Baumaschinen gestohlen. Eine Spur führte die Polizei bis nach Bulgarien, wo das Diebesgut schließlich gefunden wurde.
In enger Zusammenarbeit mit den in- und ausländischen Justiz- und Polizeibehörden gelang es den Bediensteten der Polizeiinspektion Kleinwalsertal, den Pkw und die Baumaschinen in Bulgarien ausfindig zu machen. Das Diebesgut wurde sichergestellt.
Maschinen von weiterem Coup gefunden
Ebenfalls erfreulich: Im Zuge der Sicherstellung wurden weitere Maschinen gefunden, die sich die Täter ebenfalls im Kleinwalsertal unter den Nagel gerissen hatten. Das beschlagnahmte Gut wurde an den Bestohlenen zurückgegeben.
