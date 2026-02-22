Böller ging im Auto los: Splitter und Dellen

Augenzeugen berichten von einem extrem lauten Knall. Auch mehrere neben dem Auto geparkte Fahrzeuge wurden in Mitleidenschaft gezogen: Glassplitter haben sich in den Lack gedrückt, diverse Dellen und Kratzer entstanden. Die Einsatzkräfte wurden umgehend alarmiert, sie sicherten die Umgebung und nahmen die Ermittlungen auf. Eine Augenzeugin berichtete:„Das war der lauteste Knall, den ich je gehört habe. Ich habe mich richtig erschreckt.“