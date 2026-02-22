Böller ging im Auto los: Splitter und Dellen

Die sonntägliche Ruhe wurde in der Vorarlberger Landeshauptstadt Bregenz am Sonntagnachmittag empfindlich gestört: Dort detonierte ein Böller in einem Auto – das Dach wurde angehoben, Scheiben zerbarsten.
Am Sonntagnachmittag erlebten Anrainer rund um die Bregenzer Blumenstraße einen Schreckmoment: Plötzlich war ein lauter Knall zu hören, gefolgt vom Splittern von Glas. Was war geschehen? Wie die Polizei berichtet, sind derzeit noch Abklärungen am Laufen. Wahrscheinlich ist aber, dass Unbekannte einen Böller in ein in der Nähe des Friedhofs Blumenstraße abgestelltes Fahrzeug geworfen haben.
Der Böller detonierte, das Blechdach des schon länger dort geparkten Autos wurde durch die Wucht angehoben, die Scheiben zerbrachen, Splitter flogen durch die Luft.
Augenzeugen berichten von einem extrem lauten Knall. Auch mehrere neben dem Auto geparkte Fahrzeuge wurden in Mitleidenschaft gezogen: Glassplitter haben sich in den Lack gedrückt, diverse Dellen und Kratzer entstanden. Die Einsatzkräfte wurden umgehend alarmiert, sie sicherten die Umgebung und nahmen die Ermittlungen auf. Eine Augenzeugin berichtete:„Das war der lauteste Knall, den ich je gehört habe. Ich habe mich richtig erschreckt.“
