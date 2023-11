Karner spricht über den Tod von Simonischek

Karner reflektiert auch über ihre 40-jährige Beziehung, die nicht immer ganz leicht gewesen sei und über ihr Gefühl, auch heute noch von ihrem Peter umgeben zu sein. Besonders bewegt erzählt sie außerdem, dass der Tod von ihrem Mann wunderschön war, nicht zuletzt, weil auch seine drei erwachsenen Kinder ihn dabei begleitet haben. „Es war eine Liebe in dem Raum, das ist unvorstellbar. Es war wahnsinnig schön! Natürlich waren wir traurig, aber eigentlich waren wir auch so glückselig, dass wir ihm das so schön machen konnten. Ein Geschenk, dass wir das so erleben durften!“