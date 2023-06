Peter Simonischek in seiner Heimat verabschiedet

Schneeschaufeln mit dem Weltstar

Und viele, viele Wegbegleiter, die ihre Geschichten teilten. Sein „Haus- und Hofmusikant“, wie er Gerhard Trücker immer genannt hat, der ihn auch vielfach chauffiert hat. „Einmal bin ich nachts bei viel Schnee auf der Teichalm bei seinem Haus steckengeblieben. Da ist er rausgekommen, und wir haben von 1 bis 4 Uhr in der Früh das Auto ausgeschaufelt, die Brigitte hat uns Glühwein gemacht. Welcher Weltstar macht denn so was? Genau so war der Peter“, erzählt er.