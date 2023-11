Der Sex der Zukunft

Lea (22) hat sich einen zugelegt, weil sie mit ihrem Partner im Bett etwas Neues ausprobieren wollte. Gabi (52) investierte in einen, nachdem die Häufigkeit von Sex mit ihrem Mann nachgelassen hat. Vibratoren gibt es in den verschiedensten Farben und Formen, neuerdings aber auch solche, die sich via App vom Partner steuern lassen. Für Lea und Gabi brachten interaktive Sextoys eine lustvolle Erweiterung ihrer Sexualität.