Küchenmesser in Bauch gerammt - Prozess vertagt

Angeklagter habe sich bedroht gefühlt

Im Prozess bekennt sich der Angeklagte für nicht schuldig. Behauptet, er habe sich vom Opfer, das sich damals mit zwei Skistöcken bewaffnet hätte, bedroht gefühlt. Deshalb habe er mit dem Messer vor ihm herumgefuchtelt. Sein Ziel sei es lediglich gewesen, ihn am Arm zu verletzen, damit er die Skistöcke loslässt. An einen Bauchstich könne er sich nicht erinnern. „Vielleicht ist er in das Messer gelaufen.“ Der Prozess wird am 18. Dezember fortgesetzt. Dann soll auch das Urteil fallen.