Paracelsusbad bleibt wohl noch länger zu

Der Auslöser war ein herunterhängendes Deckenteil über dem Familienbecken. Am 26. Juli musste das Bad komplett zusperren. Mehr als drei Monate nach dem Vorfall ist klar: Die Schäden an der Decke sind laut der Stadträtin „gravierender als gedacht“. Das zeigte eine Begehung letzte Woche. Die Lamellen an der Decke sind verrostet. „Es muss geklärt werden, woher der Rost kommt und wie die Lamellen sicher aufgehängt werden können“, erklärt Schiester.