Wer ist an der Paracelsusbad-Misere schuld?

Schon jetzt werden die Rufe nach einem neuen, zusätzlichen Hallenbad in der Stadt lauter. Dies könnte im Norden entstehen und jenem in der Alpenstraße, also kein Spaßbad, ähneln. Ebenso wird das Sportbad in Seekirchen nach Jahren konkret. Derzeit soll die Gründung der Gesellschaft dafür im Gange sein.