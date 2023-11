Benkos Seilschaften: Erst hofiert, nun ignoriert

Ausblick - Warum Benkos Exit ohne Alternative ist

Donnerstag wurde bekannt, dass wesentliche Signa-Investoren per Brandbrief den Rückzug des Gründers fordern. Freitag erhöhte Hans Peter Haselsteiner, der 15 Prozent an der Holding hält, den Druck. Samstag wurde im Investorenkreis noch immer über die Details des Exits verhandelt. Benko will, dass die Investoren erneut Geld nachschießen, um einen Konkurs der Gruppe zu verhindern - und nebenbei Haftungen loszuwerden. Aus Sicht der Geldgeber wiederum ist der Ausstieg des Tirolers zwingend notwendig, damit in der Signa endlich Transparenz einziehen und der Sanierer Arndt Geiwitz seine Aufräumarbeit aufnehmen kann.