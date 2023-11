Ratingagentur straft Signa ab: Nun „hochriskant“

Illustre Namen als Aktionäre

Am Konzern Signa Development sei laut einer Liste von Mitte Juli 2023 nicht allein an Benkos Signa Holding beteiligt, sondern auch weitere prominente Firmen und Unternehmer, so die Zeitung. Aktionäre waren zu diesem Zeitpunkt unter anderem die Familien-Privatstiftung des österreichischen Industriellen und Ex-Strabag-Chefs Hans Peter Haselsteiner, Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer, die Union Investment, die RAG-Stiftung, Roland Berger und Ex-Metro-Chef Erwin Conradi.