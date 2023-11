Benko: Die 10,8 Milliarden Euro Schulden der Signa

Zur Signa Prime gehören eine ganze Reihe prominenter Immobilien: Der Palazzo Bauer in Venedig, der Elbtower Hamburg, die Hauptwache Frankfurt, zahlreiche Kaufhof-Gesellschaften, Standorte In Österreich wie das Kaufhaus LaMarr (vormals Leiner) in der Mariahilfer Straße, Objekte in der Kärntner Straße oder das Kaufhaus Tyrol in Innsbruck, um nur einige zu nennen.