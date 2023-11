Bregenzer Frühling mit Welt-Uraufführung

„The People United“

Diese kam auf die Idee, Levit in eine Tanzperformance einzubinden und brachte ihn mit dem in Köln ansässigen, amerikanischen Choreografen Richard Siegal zusammen. So kreieren die beiden das Projekt „The People United“ mit seiner starken gesellschaftspolitischen und visionären Aussage. Die Musik, die Igor Levit live auf der Bühne des Bregenzer Festspielhauses spielen wird, stammt von Frederic Rzewski und besteht aus sechsunddreißig Variationen über ein chilenisches Protestlied. „The People United“ ist auch das Motto des gesamten Bregenzer Frühling 2024. Diese spektakuläre Welturaufführung geht am 18. Mai 2024 über die Bühne.