Israels Heer griff Terroristen bei Krankenhaus an

Der Grund: Bei dem Luftangriff in der Nacht auf Dienstag ereignete sich eine massive Explosion. Die Terroristen sollen sich in dem Gebäude neben dem Krankenhaus verschanzt haben. Eigenen Angaben zufolge griff das israelische Militär auch andernorts im Gazastreifen Terroristen und Hamas-Ziele an. So hätten sie am Montag die Kontrolle über eine „militärische Hochburg“ der Terrororganisation im nördlichen Gazastreifen übernommen. Auf dem Gelände sollen unter anderem Raketen und Raketenwerfer gefunden worden sein.