Netanyahu: Werden Kontrolle in Gaza übernehmen

„Wir haben gesehen, was passiert, wenn wir sie nicht haben", sagte Netanyahu gegenüber dem US-Sender ABC auf die Frage, wer nach dem Ende des Kriegs zwischen Israel und der Hamas in dem Gebiet regieren sollte. „Wenn wir die Kontrolle über die Sicherheit nicht haben, wird der Terror der Hamas in einem Ausmaß ausbrechen, das wir uns nicht vorstellen können“, sagte Netanyahu. In demselben Interview schloss er eine längere Feuerpause im Gazastreifen vorerst aus. „Ohne die Freilassung der Geiseln wird es keine allgemeine Feuerpause im Gazastreifen geben“, betonte er.