Trotz Schulden: Fürstliche Gagen für Benko-Manager

René Benko hat sich in seiner Villa in Innsbruck-Igls eingeigelt. Der Immobilienjongleur will partout nicht weichen, buhlt um saudi-arabische Investoren-Gelder und verteilt laut Insidern nach wie vor Spezialaufträge an seine Spitzenmanager, die in der finanzmaroden Signa-Gruppe durchwegs fürstliche Gagen beziehen.