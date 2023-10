Benko: 19-Millionen-Bonus für vier Signa-Manager

Wenige Wochen zuvor hatte die Signa Prime Selection AG, in der vorwiegend Liegenschaften in besseren städtischen Lagen stecken, in der Bilanz 2022 ein Minus von gut einer Milliarde Euro eingestehen müssen. Laut dem Konzernabschluss, der krone.at vorliegt, hat sich das Ergebnis vor Steuern konkret auf Minus 1,212 Milliarden Euro „verschlechtert“.