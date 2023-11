Beine machen | In Ruhe leben

In Ruhe leben. Leser reagieren auf die in der „Krone“ und hier im Newsletter geäußerte Kritik an der gescheiterten Integrationspolitik, die den Wunsch der österreichischen Bevölkerung, hier in Ruhe leben zu können, immer weniger erfüllbar macht. Leserin Renate Lehner meint etwa: „Jetzt ist die Politik am Zug. Eine Politik, die jahrelang ignoriert hat, dass Menschen sich bei uns niederlassen, die unglaublichen Hass in sich tragen.“ Das sei, meint die Leserbriefschreiberin, „Hass, der sich nicht innerhalb weniger Integrationsstunden in Luft auflöst, der sich vielmehr in die nächste Generation fortpflanzt“. Nun sei die politische Mitte gefordert, wenn nicht extreme Ränder unsere Zukunft gestalten sollen. Da hat die Leserin recht. Eine gewisse Hoffnung besteht - siehe oben: Die anstehenden Wahlen dürften der Politik Beine machen…