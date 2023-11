Fanshop-Überfall: Zwei Lehrer im Polizei-Visier

Bildungsdirektion bestätigt Kenntnis über Vorfälle

Bei der Bildungsdirektion bestätigt man, in Kenntnis über die Vorwürfe zu sein. Bevor Konsequenzen gesetzt werden, möchte man aber polizeiliche Ergebnisse abwarten: „Es wird bestätigt, dass die Bildungsdirektion darüber Kenntnis erlangt hat, dass zwei Lehrpersonen vermeintlich in die Vorfälle vor dem Grazer Derby am 2.11. involviert gewesen sein sollen. Im Moment sind nicht ausreichend Details zum Vorfall bekannt, um feststellen zu können, ob die besagten Personen tatsächlich beteiligt waren, bzw. ob rechtlich relevante Verfehlungen vorliegen. Der Fall wurde in der Bildungsdirektion intern an die zuständige Stelle zur Prüfung möglicher dienstrechtlich relevanter Vorfälle weitergegeben. Es ist selbstverständlich der Anspruch aller Beteiligten, zur Beruhigung der Situation beizutragen und dafür Sorge zu tragen, dass der Vorfall restlos aufgearbeitet wird.“