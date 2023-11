Derby-Randale in Graz: 60 Anzeigen, elf Verletzte

Das Aufeinandertreffen von Sturm Graz und GAK sorgte am Donnerstagabend nicht nur für ein sportliches Highlight, sondern auch für Ausnahmezustand in Graz: Die Polizei war bis spät in die Nacht mit gewalttätigen Fans beschäftigt. Es hagelte rund 60 Anzeigen, elf Personen wurden verletzt, darunter auch zwei Polizisten.