Nacht der Schande sorgt für Kopfschütteln in Graz

Das 199. Grazer Fußball-Derby hatte bei all seinem sportlichen Reiz einen äußerst fahlen Beigeschmack: Nach Ausschreitungen in den Fan-Lagern gab es elf Verletzte, ein GAK-Fan liegt mit Schädelbruch im Spital, einen Sturm-Fan hat’s nach einem Sturz in den Stadion-Graben auch schwer erwischt.