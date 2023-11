Brennendes Gasthaus musste evakuiert werden

In Koblach (Bez. Feldkirch) ist Montag früh in einem Gasthaus ein Brand ausgebrochen. Acht Personen mussten das Gebäude verlassen, zwei weitere wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Wegen der Brandbekämpfung war die L 190 im Bereich des Autobahnanschlusses Klaus gesperrt, was zu erheblichen Behinderungen im Frühverkehr führte.