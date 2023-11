Rot und tiefrot | Unappetitlich

Unappetitlich. Er ist weiter in aller Munde, der abstürzende Tiroler Ex-Wunderwuzzi, der vermeintlich alles zu Gold machte, was er angriff. Heute beschäftigt sich auch Claus Pándi in seinem Kommentar in der Montags-„Krone“ mit dem tiefen Fall von René Benko. Er meint, dass „die fabelhafte Geschichte des einfachen Buben aus dem Städtchen zwischen den Bergen, der schwuppdiwupp zum Milliardär wird“, nie zu schön gewesen sei, um wahr zu sein. Pándi: „Die Story war von Anfang an unappetitlich und verlogen.“ Da reiche „schon ein Blick auf die üblichen Hauptdarsteller und auf die lange Liste der Nebenrollen aus der sogenannten Gesellschaft. Namen müssen nicht genannt werden, sie sind bekannt.“ Benkos Märchen sei kein neues und kein typisch österreichisches, „diese Figur des Blenders gab es an allen Orten und zu jeder Zeit.“ Am Ende bleibe oft unklar, wer die Verlierer und wer die Gewinner waren. Der „Krone“-Autor schreibt: „Und während der schlaue Herr Benko mit seiner Yacht am Horizont verschwindet, biegt sicher schon der nächste René um die Ecke.“ Die ewige Geschichte vom schnellen Geld und falschen Glanz beginne von Neuem, wieder würden viele der alten Bekannten mit Unschuldsmiene dabei sein, als wäre nichts geschehen. Pándi kommt zum resignativen Schluss: „Das ist möglich, weil ihnen nie etwas passiert.“ Wünschen wir uns und diesen Spießgesellen, dass sie diesmal nicht ungeschoren davonkommen!