Mit „Gamifizierung“ spielerisch zum Erfolg?

Fest in der alltäglichen Routine verankert

Die Wissenschaft hat einen Namen dafür: „Gamifizierung“ oder „Spielifizierung“. Der Begriff ist zwar relativ neu, umgesetzt werde die Methode aber schon lange, weiß Willy Kriz, Professor an der Fachhochschule Vorarlberg. In Dornbirn wird in den betriebswirtschaftlichen Studiengängen konkret zur Thematik gelehrt und geforscht. Sogenannte „Planspiele“ werden zudem als Lehrmethode in allen Studiengängen eingesetzt. „Gamifizierung begegnet uns bereits jetzt überall im Alltag“, so Kriz. Beispiele sind Ranglisten, Punktesysteme, Abzeichen, Pokale, aber auch die beliebten Rabattmarken- und Stempelsysteme zum Sammeln. „Die Forschung kennt mehrere hundert solche Mechanismen und Elemente, die in unterschiedlicher Form miteinander kombiniert werden.“ Und eben auch in der Arbeitswelt eingesetzt werden können.