Muchitsch: Schluss mit SPÖ-„Selbstbeschäftigung“

Dass Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und seine Landesregierungskollegen nicht am Bundesparteitag am 11. und 12. November in Graz teilnehmen werden, bei dem die Parteigremien neu gewählt werden, kommentierte Muchitsch knapp: Es müsse jeder selbst verantworten, wie er seine Termine setzt. Seitens der SPÖ Burgenland war eine Terminkollision mit dem Landesfeiertag am 11. November als Grund genannt worden.