Ludwig kandidiert nicht mehr für SPÖ-Bundesgremien

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig will sich nunmehr voll und ganz auf seine Aufgaben in der Bundeshauptstadt konzentrieren und kandidiert daher nicht mehr für Posten in den Bundesgremien. Beim nächsten Parteitag, der für 11. und 12. November in Graz angesetzt ist, geht statt Ludwig Stadtrat Jürgen Czernohorszky zusätzlich als Kandidat für den Bundesvorstand ins Rennen.