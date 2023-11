Keine Einigung, jetzt folgen Warnstreiks

Die vierte Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 200.000 Beschäftigten in der Metallbranche begann mit Positionen, die weit auseinanderlagen. Es war daher keine Überraschung, dass man gegen 19 Uhr (nach etwa acht Stunden) ohne Einigung abbrach. Die Gewerkschaft PRO-GE startet kommende Woche die ersten Kampfmaßnahmen: Von Montag, 6. 11., bis Mittwoch, 8. 11., werden in rund 500 Betrieben in ganz Österreich mehrstündige Warnstreiks abgehalten.