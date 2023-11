Kinder anstänkern und andere gute FPÖ-Sitten

Küss die Hand

Das Land wird mit diesem Programm erblühen: Nicht auszudenken, was alles möglich sein wird (nicht wundern), wenn Kickl die schreibende Zunft auf dem Ballhausplatz persönlich in die hohe Kunst des Händeküssens einweist. Mit den Islamisten wird es noch einfacher: Bartpflege und Radikalismus bieten sich als gemeinsame stilvolle Konversationsthemen an.