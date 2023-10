SPÖ-Kleingärtner als arme Widmungsopfer!

Widmungsopfer

Auf der einen Seite die bösen Redakteurinnen und Redakteure, bis auf die Zähne mit Kugelschreibern bewaffnet. Auf der anderen die armen Widmungsopfer der SPÖ, die sich vor Rechercheanfragen in ihren Kleinvillen am Badesee verstecken müssen. Es kann der Frömmste nicht in Frieden in seinem verdächtig spontan umgewidmeten und vergoldeten Garten leben, wenn es dem bösen Journalisten nicht gefällt. Kennt ja jeder, diesen Spruch.