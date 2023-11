Ein Missionar für das „Zurückholen der Zukunft“

Nur mehr wenige Menschen glauben an eine positive Zukunft, hat „Krone“-Kolumnist Rudi Anschober bei seinen vielen Vorträgen und Lesungen festgestellt. Wen wundert’s angesichts der vielfältigen Krisen und Kriege? Höchste Zeit also für das „Zurückholen der Zukunft“, zumindest in Form eines Optimismus-Wegweisers in Buchform.