Der Terror als Spiel mit der Angst

Soeben war der Jahrestag des Terroranschlags in Wien mit vier Toten und 23 Verletzten. Im Fernsehen haben wir gesehen, wie die Terrororganisation Hamas im Nahen Osten Angst und Schrecken verbreitete. Jeder kennt die Bilder der am 11. September 2001 in das New Yorker World Trade Center krachenden Flugzeuge und vom Einsturz der beiden Türme.