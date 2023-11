Ein Rollentausch und seine mörderischen Folgen

„Krone“: Sie drehen in Ihrem Buch die Rollen um: Frauen töten Männer. Was wollen Sie mit der Fiktion erreichen?

Eva Reisinger: Frauen verfügen in meiner Geschichte über Macht und sind auch Täterinnen. Für mich war das wichtig, um zu klären: Wie fühlt es sich an, wenn Frauen Macht ausüben? Warum ist es komisch, wenn Männer die Opfer sind? Was macht Rache mit uns? Was braucht Befreiung? Was bedeutet eine gerechte Gesellschaft? Kurz: Männer töten Frauen. Aber nicht in meinem Buch - da werden sie getötet.