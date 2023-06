„Hätte ich nur ein Rezept fürs Leben!“

„Krone“:Sie sind in Linz geboren, in St. Johann aufgewachsen. Wie ist die Verbindung zu Oberösterreich?

Teresa Präauer: Ich bin in Linz geboren, mein Vater hat hier an der Kunsthochschule in der 70ern Industriedesign studiert, meine Schwester ist in Vöcklabruck geboren, meine Mutter ist aus einer Mollner Maultrommelerzeugerfamilie, meine Verwandten wohnen in Kirchdorf, Schlierbach, Vöcklabruck, Ried und mein Patenkind Jakob in Schärding.