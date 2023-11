Paar für gewisse Stunden: Wie Trend Völkl hilft

In Straubing in Bayern ist die Produktion von Völkl daheim, in Taufkirchen an der Pram laufen die Fäden des Österreich-Auftritts zusammen. Wovon das Team um Alexander Urlhart profitiert? Dass der Trend zum Skier-Ausleihen die Nachfrage treibt! Die Marke hat darauf rechtzeitig mit Verbesserungen reagiert.