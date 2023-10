Feller kontert Kritik: „Das finde ich schwach!“

Das weiße Band in karger Geröll-Landschaft scheidet die Geister. Auch heuer könnte es beim traditionellen Start in den Ski-Weltcup in Sölden Ende Oktober zu sehen sein. Viral gingen im extrem heißen Sommer 2023 Bilder von Baggerarbeiten am schmelzenden Rettenbachgletscher. Manuel Feller kontert die mediale Kritik: „Das finde ich schwach!“