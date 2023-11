Schlepper mit Prothese auf illegaler Tour

Auf den ersten Blick war den Beamten in Pamhagen schon klar, dass es sich bei dem Mann am Steuer eines Pkw der Marke Volvo vermutlich um einen Schlepper handelt. Denn - abgesehen vom Chauffeur - saßen in dem Auto sieben Erwachsene und zwei Kinder dicht aneinander gedrängt, also mehr Insassen als erlaubt.