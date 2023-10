Migranten im Laderaum wie Sardinen geschlichtet

Bisher war der Bezirk Jennersdorf von Schlepperbanden fast völlig verschont geblieben. Der Zustrom an Flüchtlingen in Europa reißt aber nicht ab. Ausweichrouten im Südburgenland geraten in den Fokus der Drahtzieher illegaler Transporte. Heute gegen 12.30 Uhr war ein solcher Kastenwagen den Soldaten an der Grenze bei Neumarkt an der Raab aufgefallen. Die Rekruten hielten das verdächtige Fahrzeug an. Sofort ging die Meldung an die Vorgesetzten beim Heer und die Polizei, während der Schlepper weglief. Wenig später wurde der 30-Jährige aus Usbekistan festgenommen.