Herbstlicher Spaziergang über der Nibelungenstadt

Der Schlossberg ist auch ein Naturjuwel

Der Hohenemser Schlossberg ist im Biotopeninventar Vorarlberg als besonders schutzwürdig angeführt. Er ist also nicht nur ein Naherholungsgebiet in, sondern auch ein Naturjuwel. Die Laubmischwälder sehen jetzt im Herbst besonders reizvoll aus und beinhalten ein reiches Tierleben - u. a. den in Vorarlberg seltenen Waldlaubsänger. Zahlreiche andere Vogelarten wie Uhu, Baumfalke oder Waldkauz haben in dem Gebiet ihre Brutplätze. Auch die einzige bekannte dauerhafte Hirschkäferpopulation Vorarlbergs ist dort beheimatet.