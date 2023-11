„Kopftuchmafia“: Neue Details zu Fall in Freistadt

Laut Polizei lief es so ab: Zwei Schüler der Berufsschule Freistadt unterhielten sich im Sommer über KTM-Motorräder. Als zwei türkischstämmige Mädchen vorbeigingen, glaubten diese, mit der dreibuchstabigen Abkürzung sei die Beleidigung „Kopftuchmafia“ gemeint. Daraufhin soll ein Cousin der Mädchen sowie zwei Freunde die Berufsschüler mehrmals eingeschüchtert haben. So steht es in einer Anfragebeantwortung von Innenminister Gerhard Karner an die FPÖ geschrieben.