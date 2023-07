Türken bedrohten Schüler wegen „Kopftuchmafia“

Kein Witz: Weil sich eine Türkin mit Kopftuch in Freistadt diskriminiert fühlte, als sich neben ihr auf der Straße drei Berufsschüler (17) über ihre KTM-Maschinen unterhielten, gab es rund um den 21. Juni großen Wirbel in Freistadt in Oberösterreich. Denn mit „KTM“ hatte die Frau etwas ganz anderes verbunden ...