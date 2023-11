Oberösterreich will für Filipinos attraktiv werden

Zusammenarbeit mit Universitäten

Bei einem Besuch in der Hauptstadt Manila wurde zuletzt eine Uni-Partnerschaft mit vier Vorhaben definiert: Deutsch als zusätzliches freies Wahlfach, Bewerbung Oberösterreichs als Arbeitsland in Absolventen-Clubs, Vermittlung theoretischer Inhalte, die zur Anerkennung der Ausbildung in Österreich nötig sind, bereits auf den Philippinen und Aufbau eines Mentoring-Systems mit philippinischen Pflegekräften, die bereits in Oberösterreich tätig sind.